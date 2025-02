Dois mortos e dois feridos. Avião bimotor cai em avenida de São Paulo

O avião seria um bimotor King Air F80, com capacidade para transportar oito pessoas. Segundo a edição online do jornal brasileiro O Globo, terá descolado com duas pessoas, cerca das 7h20 locais, do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.







O aparelho tentou fazer uma aterragem de emergência, mas acabou por se despenhar perto do aeroporto de Congonhas de onde, alegadamente, descolou segundo os media brasileiros. A queda do bimotor provocou um incêndio que foi controlado e resolvido pelos bombeiros.







Em entrevista à rádio CBN, o porta-voz dos bombeiros, Maycon Cristo, conta que não há sobreviventes da queda da aeronave. No local foram encontrados dois corpos carbonizados, um autocarro e outras viaturas foram atingidos pelas chamas provocadas após a queda do bimotor.





Há notícia de dois feridos, uma passageira do autocarro que não saiu a tempo do veículo e foi transportada para o hospital. Maycon Cristo, porta-voz dos bombeiros, garantiu à CNN Brasil que os outros passageiros conseguiram sair em segurança. O outro ferido é um motard que foi atingido por uma peça metálica.





Entretanto, foi divulgado um vídeo com os momentos antes da queda.

Piloto não ganhou muita altitude com o avião desde a decolagem, passando muito próximo aos prédios momentos antes da queda na Marques de São Vicente na Barra Funda pic.twitter.com/lHYIKQApWU — Vinicius Tolentino (@flytolentino) February 7, 2025



O responsável pela Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirma, na rede social X, as informações sobre o acidente.

Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência. — Guilherme Derrite (@DerriteSP) February 7, 2025





Investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), já foram para o local. Em comunicado, a Força Aérea brasileira explica que vão ser recolhidos dados através de "técnicas específicas", também será feita uma "verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave".





De acordo com a imprensa brasileira, o bimotor teria sido comprado em dezembro do ano passado. O proprietário partilhou no Instagram uma fotografia antes da viagem de São Paulo para Porto Alegre.