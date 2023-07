Dois mortos e nove desaparecidos em incêndio de cooperativa agrícola no Brasil

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, estado que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, disse à agência de notícias EFE que duas pessoas morreram durante o incêndio num dos complexos da cooperativa C. Vale, no município de Palotina.

O balanço inicial do órgão público apontava para quatro mortos e quase 30 desaparecidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros no local do incêndio, dois feridos foram encaminhados para hospitais das cidades vizinhas de Cascavel e Toledo.

Um grupo de 35 bombeiros e cães de busca estão envolvidos no trabalho de resgate nos escombros do complexo, que armazenava soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango e peixe.

As autoridades paranaenses abriram um inquérito para determinar a causa da explosão.

A C. Vale é considerada a quinta maior cooperativa agrícola do país, com 26 mil associados e 13 mil funcionários, estando presente nos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, bem como no Paraguai.