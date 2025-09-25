Dois mortos e três feridos em ataque com arma de fogo em escola do nordeste brasileiro

De acordo com a imprensa local, os dois jovens mortos tinham 16 e 17 anos e as autoridades investigam um possível confronto entre organizações criminosas.

Os disparos terão sido realizados de fora do estabelecimento escolar, tendo atingindo cinco alunos que se encontravam no pátio da Escola Estadual Luiz Felipe, na cidade de Sobral, no interior do Ceará.

De acordo com o portal G1, as autoridades encontraram uma quantidade significativa de droga e uma balança de precisão numa das vítimas.

"Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu, nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas.