Dois mortos e um desaparecido nas fortes chuvas em Angola

De acordo com o balanço preliminar do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), a que a Lusa teve acesso, duas pessoas morreram, nas últimas 24 horas, por descargas atmosféricas, na província da Lunda Norte, na sequência das fortes chuvas acompanhadas de trovoadas e ventos fortes.

Descargas atmosféricas feriram igualmente outras duas pessoas naquela região do leste de Angola, sendo que em Luanda, capital do país, um menor de 14 anos desapareceu enquanto nadava numa vala de retenção no município do Kilamba Kaxi.

Algumas províncias angolanas, nomeadamente Icolo e Bengo, Cuanza Norte, Lunda Norte, Uíje, Bié, Cabinda, Huambo, Huíla, Luanda e Malanje registaram no fim de semana chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas, trovoadas e ventos fortes e outras com precipitações dentro da normalidade sazonal.

Segundo o SNPCB, só em Luanda as chuvas inundaram 65 habitações, nomeadamente 50 no município do Cazenga e 15 no Kilamba Kiaxi, afetando 65 famílias e 325 pessoas.

Quedas de árvores, deslizamento de térrea, aumento de bacias de retenção, ruas intransitáveis constam ainda entres consequências das chuvas em várias províncias angolana.

Vários pontos de Luanda e da província do Icolo e Bengo registam ainda chuva miúda desde a madrugada desta segunda-feira.