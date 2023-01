Dois mortos e um ferido grave em mais um tiroteio nos EUA

A polícia foi chamada a um centro educativo para jovens problemáticos durante a tarde, depois dos disparos.



O ferido em estado considerado grave será uma das professoras. Os vítimas mortais são dois alunos da instituição.



Três suspeitos estão detidos. Fugiram do local mas foram intercetados pela polícia, minutos mais tarde.



Não se conhecem as causas do crime nem as idades dos envolvidos.



Este é o segundo tiroteio em dois dias nos EUA.