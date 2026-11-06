Dois mortos e vários feridos em acidente com autocarro escolar em França

Um acidente com um autocarro em França fez dois mortos, três pessoas estão em estado crítico e outras 13 ficaram gravemente feridas.





O ministro da Educação, Edouard Geffray, confirmou que o acidente envolveu um veículo que, ao que tudo indica, transportava estudantes.





Neste momento, "o balanço provisório é de um menor morto", outra vítima com "pouco mais de 18 anos", e "três feridos graves e 13 feridos ligeiros". Estavam 43 pessoas a bordo, incluindo 15 menores a caminho da escola.

O autocarro "saiu da estrada e bateu numa árvore e caiu na vala", disse o prefeito de Lent, Yves Cristin, à Agence France-Presse.



De acordo com o prefeito, o acidente ocorreu por volta das 7h00 da manhã na estrada departamental D22.



"O centro operacional departamental que permite a coordenação da atuação de todos os atores na gestão de crises" foi ativado, acrescentou a prefeitura.







Em declarações ao jornal Libération, o responsável também expressou "incompreensão": "Este trecho da estrada não é perigoso; o acidente ocorreu numa curva leve".





O condutor está hospitalizado e ainda não pôde ser interrogado. Foi aberto um inquérito por homicídio negligente no trânsito.







As autoridades francesas mobilizaram várias equipas de socorro para o local, com dezenas de bombeiros envolvidos no resgate das vítimas.

O ministro dos Transportes e o autarca da região deslocam-se à zona do acidente.As autoridades locais referem que o balanço de vítimas poderá ser revisto nas próximas horas.