Dois mortos em ataque Houthi contra navio comercial no Mar Vermelho

O míssil foi disparado a partir do Iémen na direção do Golfo de Aden e atingiu um navio comercial. Morreram pelo menos dois tripulantes e outros seis ficaram feridos.A embarcação em causa, True Confidence, navegava com bandeira dos Barbados e foi abandonado pela tripulação na sequência do ataque, confirmam as Operações de Comércio do Reino Unido, parte da Marinha britânica., adiantou a Embaixada britânica no Iémen em comunicado.“Esta foi a triste mas inevitável consequência dos disparos de mísseis pelos Houthis, de forma imprudente, contra navios internacionais. Estes ataques devem parar”, acrescentou a Embaixada.





Já os Estados Unidos, através do porta-voz do Departamento de Estado, adiantam que os Houthis vão ser responsabilizados por estes ataques. "Continuaremos a exigir responsabilização. Apelamos aos governos de todo o mundo para que façam o mesmo", afirmou.







Estas são as primeiras mortes provocadas pelos Houthis desde o início dos ataques a navios comerciais. A milícia apoiada pelo Irão argumenta que estes ataques são um ato de protesto contra a ofensiva de Israel em Gaza.Desde o início do conflito, em outubro, vários navios foram afetados no Mar Vermelho,Na sequência desses ataques, Estados Unidos e Reino Unido já responderam com ataques aéreos contra alvos Houthi.