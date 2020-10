Dois mortos em incêndio num hospital do Rio de Janeiro

O incêndio ocorreu no Hospital Federal de Bonsucesso, localizado na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, e obrigou à evacuação de cerca de 200 pacientes.



Segundo o portal de notícias G1, uma das vítimas mortais é uma mulher de 42 anos, diagnosticada com covid-19 e em estado muito grave. A paciente morreu durante a tentativa de transferência para outra unidade hospitalar após o fogo ter início.



A outra vítima mortal é uma mulher de 83 anos que se encontrava também em estado grave, com infeção no pulmão, diagnosticada com o novo coronavírus.



Um relatório da Defensoria Pública da União (DPU) do ano passado alertava para problemas na estrutura de combate a incêndios do hospital, que em março chegou a ser anunciado pelo Ministério da Saúde como referência para o tratamento de casos de covid-19 no Rio de Janeiro.



As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas e não se sabe se o fogo está relacionado com os problemas apresentados pelo documento, que apontava bocas de incêndio desativadas, mangueiras danificadas e um alto risco de explosão e inoperância do sistema elétrico.



O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, disse na terça-feira que o hospital em causa "não estava adequado" e tinha duas notificações e dois autos de infração. A unidade, segundo o comandante, "não possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros".



Segundo as autoridades, o foco do incêndio foi no subsolo do edifício, na sala de arquivo, e a principal dificuldade no combate ao fogo foi o acesso ao local.



Os pacientes foram sendo recolocados em outros pavilhões que não foram afetados pelas chamas ou foram sendo transferidos para outros hospitais, conforme a gravidade do seu quadro de saúde.