Dois mortos em novo ataque russo em Kiev

"Dois mortos num edifício residencial no bairro de Shevchenko, na capital. Fragmentos de um 'drone' de ataque caíram no último andar do edifício de cinco andares", indicou Vitali Klitschko.

Além de Shevchenko, o ataque russo também causou destruição e incêndios nas áreas de Sviatozhin e Dnipro. Vários edifícios, residenciais e não residenciais, foram danificados nas três zonas.

Duas séries de explosões abalaram a capital ucraniana esta madrugada. A primeira pouco depois das 23h00 de terça-feira em Lisboa e a segunda antes das 5h00 em Lisboa.

A Rússia e a Ucrânia continuam a atacar a retaguarda uma da outra, enquanto o Kremlin rejeita o cessar-fogo imediato de pelo menos 30 dias, proposto por Kiev e apoiado por Washington.