Dois mortos em novo naufrágio com migrantes na costa grega

"Durante uma operação de resgate de migrantes [cujo barco embateu contra a costa rochosa], duas mulheres foram encontradas mortas e 10 pessoas, incluindo três gravemente feridas, foram transferidas para o hospital em Chios", disse um funcionário do gabinete de imprensa da guarda costeira à agência de notícias AFP.

Um total de 27 pessoas foram resgatadas com vida, de acordo com a mesma fonte, que não especificou as suas nacionalidades.

Perto da costa ocidental da Turquia, Chios, tal como outras ilhas gregas como Lesbos, é uma das principais portas de entrada para os migrantes que procuram asilo na União Europeia (UE).

Estas travessias perigosas são muitas vezes fatais: o naufrágio em Chios é o segundo em 10 dias no Mar Egeu. Em 07 de outubro, quatro corpos foram recuperados pela guarda costeira em Lesbos após o naufrágio do barco insuflável que transportava 38 migrantes.

Também hoje de manhã decorreu uma operação de resgate da Guarda Costeira na costa sul de Creta, na qual 23 migrantes foram transferidos em segurança para Chania, em Creta, de acordo com a Guarda Costeira.