Dois mortos. Ponte da Crimeia atingida por explosões

A agência estatal de notícias cita fontes não identificadas dos serviços secretos ucranianos (SBU) e a marinha do país, duas componentes das forças de segurança ucranianas.





"Foi difícil chegar à ponte, mas acabámos por conseguir", disse um representante dos SBU citado pela Ukrinform, que salientou que a ponte é um alvo legítimo para a Ucrânia, uma vez que foi construída em território ucraniano ocupado. A circulação rodoviária e ferroviária que esteve cortada foi retomada. Um comboio já partiu da cidade de Kerch e está a caminho de Moscovo. A ponte é a principal ligação terreste entra a Rússia e a Península da Crimeia.

De acordo com as mesmas fontes, o ataque terá sido realizado no domingo à noite por drones marítimos que se deslocaram à superfície da água e danificaram a estrutura.



As vítimas, um casal e a filha, são residentes na província russa de Belgorod. “Nos últimos dias, temos enviado os nossos filhos para os acampamentos na Crimeia”, revelou o governador.



O governador da Península da Crimeia, Sergey Axyonov, anexada pela Rússia em 2014, relatou "uma emergência" na ponte, depois de terem sido ouvidas pelo menos duas explosões e detetados posteriormente danos na estrada.



"Ocorreu uma emergência na área do [pilar de] apoio 145 do Território de Krasnodar", indicou o responsável, na plataforma de mensagens Telegram.



O Ministério russo dos Transportes reconheceu que há "danos na estrada em secções da ponte da Crimeia", que liga a península ocupada à Rússia, mas os pilares estão intactos, indicou a agência de notícias russa TASS.



Moradores locais indicaram ter ouvido explosões antes de amanhecer, mas não houve confirmação das autoridades, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

A ponte mais longa da Europa

A ponte rodoviária e ferroviária de 19 quilómetros, a mais longa da Europa, foi construída depois de a Rússia ter anexado a Crimeia em 2014, e liga esta península do Mar Negro à Rússia. Em outubro a infraestrutura tinha ficado danificada na sequência de uma forte explosão, provocada por um camião, que matou cinco pessoas.



Em outubro, o presidente russo Vladimir Putin, que considera a ponte como a “joia da coroa”, classificou a explosão como um “ataque terrorista” orquestrado pelos serviços de segurança ucranianos e ordenou uma onda de ataques de retaliação contra várias cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev.



Após o ataque de outubro, Putin ordenou a reconstrução e algum tempo depois foi visto a conduzir um Mercedes na ponte da Crimeia.



Meses mais tarde, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o seu país era indiretamente responsável pelo ataque, referindo o ataque à ponte como um dos "êxitos" do seu exército em 2022.



A ponte é constituída por uma via rodoviária e uma via-férrea, separadas por estacas de betão, que dão lugar a um vão mais largo suportado por arcos de aço no ponto em que os barcos passam entre o Mar Negro e o Mar de Azov, mais pequeno.



A estrutura, que teve um custo de 3,6 milhões de dólares, foi contruída por uma empresa pertencente a Arkady Rotenberg, um aliado próximo e antigo parceiro de judo de Putin.



A ponte é crucial para o fornecimento de combustível, alimentos e outros produtos à Crimeia, onde o porto de Sevastopol é a base histórica da frota russa do Mar Negro.



Desde a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a infraestrutura tornou-se uma importante rota de abastecimento para as forças russas, que tentam tomar a maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia, e parte da província de Zaporizhzhia, adjacente.

c/ agências