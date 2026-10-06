Dois navios atacados por drones na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro
Dois navios mercantes foram atingidos num ataque com drones de origem desconhecida, um dos quais afundou, na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro, anunciou o Governo da Bulgária, que convocou uma reunião de emergência.
De acordo com o diretor do Centro de Coordenação de Operações de Resgate Marítimo de Varna, Roumen Nikolov, citado pela rádio pública BNR, a tripulação do navio que afundou está desaparecida.
Segundo o `site` especializado em tráfego marítimo Maritime.bg, os navios foram atingidos a cerca de 148 quilómetros da costa búlgara do Mar Negro.
A rádio pública BNR anunciou que está já em curso uma operação de resgate a cerca de 80 milhas náuticas (150 quilómetros) a leste da cidade costeira de Byala.
O `site` Maritime.bg, por seu lado, informou que um navio com bandeira do Togo sofreu danos graves antes de afundar e que num outro navio, com bandeira de Palau, houve um incêndio a bordo e que os 18 tripulantes foram retirados por uma balsa búlgara.
O incidente ocorre um dia após um ataque ao cargueiro turco Royad Mammadov na zona económica exclusiva da Roménia, no qual dois tripulantes morreram e 11 foram resgatados.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que foram dois drones russos a atingirem a embarcação, que depois se afundou.