Dois navios atacados por drones na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro

De acordo com o diretor do Centro de Coordenação de Operações de Resgate Marítimo de Varna, Roumen Nikolov, citado pela rádio pública BNR, a tripulação do navio que afundou está desaparecida.

Segundo o `site` especializado em tráfego marítimo Maritime.bg, os navios foram atingidos a cerca de 148 quilómetros da costa búlgara do Mar Negro.

A rádio pública BNR anunciou que está já em curso uma operação de resgate a cerca de 80 milhas náuticas (150 quilómetros) a leste da cidade costeira de Byala.

O `site` Maritime.bg, por seu lado, informou que um navio com bandeira do Togo sofreu danos graves antes de afundar e que num outro navio, com bandeira de Palau, houve um incêndio a bordo e que os 18 tripulantes foram retirados por uma balsa búlgara.

O incidente ocorre um dia após um ataque ao cargueiro turco Royad Mammadov na zona económica exclusiva da Roménia, no qual dois tripulantes morreram e 11 foram resgatados.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que foram dois drones russos a atingirem a embarcação, que depois se afundou.