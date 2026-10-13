Dois navios atingidos por projéteis no estreito de Ormuz

A agência não detalhou se os ataques causaram danos ou vítimas, referindo apenas que a recolha de informação prossegue.

Desde o início do conflito no Médio Oriente, desencadeado no final de fevereiro pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a República Islâmica reivindica o controlo do estreito de Ormuz e ataca regularmente as embarcações que tentam o atravessamento sem a sua autorização.

Antes da guerra, passava por esta via de navegação internacional um quinto dos hidrocarbonetos mundiais.

Washington impõe um bloqueio naval aos portos iranianos e escolta petroleiros, cujo número de travessias pelo estreito tem aumentado, elevando para níveis próximos de antes do conflito os hidrocarbonetos a transitar.

Os Estados Unidos afirmam ter destruído na sua quase totalidade as capacidades da Marinha iraniana nos bombardeamentos desencadeados desde fevereiro.

A UKMTO divulgou na segunda-feira informações sobre quatro incidentes no domingo envolvendo navios atingidos em Ormuz.

A Guarda Revolucionária do Irão (GRI) reivindicou também na segunda-feira um novo ataque contra um petroleiro que tentava atravessar o Estreito de Ormuz, informação que não foi confirmada por fontes independentes.

Em comunicado publicado no seu site, Sepah News, a força naval da GRI afirma que "um superpetroleiro foi atingido no Estreito de Ormuz e incendiou-se".

As forças iranianas adiantam que o navio alvo do ataque na segunda-feira tentou atravessar a área "desativando o seu sistema de navegação" e "ignorando os avisos da marinha da Guarda".