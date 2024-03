Dois países felicitam Putin pela releição

Um porta-voz do governo de Pequim diz mesmo que, com Putin na presidência, as relações entre os dois países vão continuar a progredir no futuro.Já os países ocidentais, como os Estados Unidos, ou a Alemanha, consideram que estas eleições não são livres, nem justas.

O presidente da Rússia foi declarado vencedor das presidenciais com quase 90 por cento dos votos.





Vladimir Putin desvaloriza os protestos da oposição que marcaram as eleições presidenciais na Rússia. O chefe de Estado reeleito garantiu que estas acções não tiveram efeitos reais e prometeu agir contra os opositores.