Dois pilotos desaparecidos em acidente entre 2 aviões militares em França

O piloto de uma das aeronaves ejetou-se antes da colisão entre os dois caças da esquadrilha de Rafale da base aérea de Saint-Dizier, e não sofreu ferimentos, mas no segundo aparelho seguiam um instrutor e um aluno piloto que continuam desaparecidos, disse um porta-voz da Força Aérea Francesa à agência noticiosa AFP.

"Ainda estamos à procura da segunda tripulação", acrescentou o porta-voz.

Fontes militares adiantaram à AFP que todos os pilotos envolvidos eram de nacionalidade francesa. Pilotos ucranianos são atualmente treinados em França, mas na base de Cazaux, no sudoeste, e apenas em caças Alpha-Jet.

"O centro de operações do departamento foi imediatamente ativado e o plano SATER (salvamento ar-terra) foi lançado em apoio às forças militares", informou em comunicado a câmara municipal de Meurthe-et-Moselle, acrescentando que "as autoridades militares vão comunicar as causas do acidente".

A câmara municipal do departamento especificou ainda que o acidente ocorreu "no setor de Colombey-les-Belles" e que "as operações de busca dos pilotos foram lançadas", por equipas policiais e da proteção civil.