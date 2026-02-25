Dois políticos condenados como mandantes do assassinato de Marielle Franco

Os quatro membros do Supremo Tribunal Federal condenaram por unanimidade o ex-deputado Chiquinho Brazão e o seu irmão Domingos Brazão, antigo eleito do Estado do Rio de Janeiro. Ambos foram condenados a 76 anos e três meses de prisão por terem planeado e ordenado a morte de Marielle Franco.



Terão ainda de pagar uma indemnização de sete milhões de reais (1,16 milhões de euros) de reparação de danos a familiares das vítimas.





Para além dos dois irmãos Brazão, condenados por crimes de "organização criminosa armada, duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio", foi ainda condenado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, por garantir a impunidade dos envolvidos ao encobrir as investigações. Este ex-responsável foi condenado a uma pena de 18 anos de prisão.



Também o ex-policial militar, Ronald Paulo Alves, foi condenado por fornecer informações importantes para o crime. Foi condenado a uma pena de 56 anos de prisão.



Robson Calixto Fonseca, considerado um homem de confiança dos irmãos Brazão, foi condeando a uma pena de prisão de nove anos.



A 14 de março de 2018, Marielle Franco, ativista dos direitos dos habitantes dos bairros mais pobres, nomeadamente dos jovens negros, das mulheres e dos membros da comunidade LGBT+, foi alvejada no seu carro no centro da cidade, um assassinato que chocou o Brasil e o resto do mundo.



"O assassinato de Marielle tem que ser compreendido não só como atentado a parlamentar, mas um crime na ideia de dominação do crime organizado, e também de violência de género de interromper mulher que ousou ir de encontro aos interesses de milicianos homens, brancos e ricos", disse o juiz relator do processo, Alexandre de Moraes.



Marielle Franco foi baleada na noite de 14 de março de 2018 após ter participado num evento no centro do Rio de Janeiro. O motorista, Anderson Gomes, também foi assassinado. Fernanda Chaves, assessora de Marielle Franco, foi a única sobrevivente do ataque. A família Brazão "não tinha apenas contactos com a milícia. Eram a própria milícia", afirmou ainda o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal.





Segundo os membros do Supremo Tribunal Federal, Marielle Franco foi assassinada para "enviar uma mensagem" à classe política do Rio de Janeiro.



Marielle Franco era "uma mulher pobre, uma mulher negra que ousou opor-se aos interesses dos milicianos, dos homens e dos brancos", afirmou Alexandre de Moraes.





(com Lusa)







