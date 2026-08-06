Dois soldados israelitas mortos no Líbano após trégua com Hezbollah

Outros quatro soldados ficaram feridos, de acordo com o Exército de Israel.

As mortes foram avançadas pela comunicação social israelita na quarta-feira.

O Exército israelita lançou ataques nesse dia no sul do Líbano em resposta ao que descreveu como uma violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah e emitiu um apelo aos residentes da aldeia de Mansouri para que fugissem - o primeiro aviso deste tipo emitido por Israel no Líbano em semanas.

Para já, o Hezbollah ainda não fez declarações sobre estas mortes.

A escalada ocorreu no momento em que negociadores libaneses e israelitas se reuniam em Roma para discutir a implementação de um acordo de 26 de junho, ao abrigo do qual as forças israelitas devem retirar-se das áreas que ocupam no sul do Líbano e permitir que o Exército libanês tome o controlo, em troca do desarmamento do Hezbollah.

A mais recente guerra entre Israel e o Hezbollah eclodiu a 02 de março, quando o grupo xiita disparou mísseis através da fronteira dois dias após os EUA e Israel terem lançado ataques contra o Irão.

Uma trégua frágil entre Israel e o Hezbollah tem-se mantido em grande parte desde 20 de junho, mas as forças israelitas continuaram a ocupar faixas do sul do Líbano e a realizar ataques aéreos e bombardeamentos periódicos.