Dois terços dos candidatos lusoamericanos vencem eleições na Califórnia

Lusa08 Nov, 2018, 08:44 | Mundo

De acordo com a contabilidade final feita pela Coligação Luso-Americana da Califórnia (CPAC, na sigla em inglês), 54 lusodescendentes garantiram a reeleição ou conquistaram lugares pela primeira vez em cargos locais, estaduais e federais nas eleições intercalares de terça-feira, com destaque para os três representantes no congresso americano, Jim Costa, David Valadão e Devin Nunes.

O presidente da CPAC, Diniz Borges, considerou o resultado "bom", mas frisou que "gostaria de ter visto mais mulheres lusodescendentes a concorrerem, tal como aconteceu no país". Na lista de 82 candidatos, 15 eram mulheres e 12 foram eleitas.

Entre os lusoamericanos que foram a votos e não venceram, "mais de 65% estavam a concorrer para o referido cargo pela primeira vez", explicou Diniz Borges, sendo que "a maioria dos que estavam sujeitos a reeleição foram eleitos".

Os casos dos congressistas David Valadão e Jim Costa são "interessantes", considerou o responsável, tendo em conta a tendência dos seus distritos.

Valadão está num distrito de tendência democrática, de acordo com o modelo da plataforma agregadora FiveThirtyEight, mas o lusoamericano continua a ser eleito como republicano. "Há dois anos o distrito dele [21º] votou em larga margem por Hillary Clinton, mas continua a elegê-lo", sublinhou Diniz Borges.

O democrata Jim Costa também continua a ganhar no 16º distrito, "que tem uma percentagem de votantes de ambos os partidos muito similares". Já o republicano Devin Nunes está no distrito mais conservador dos três (22.º) mas desta vez venceu com a menor margem desde que foi eleito em 2002, apesar de uns confortáveis 54%-46%.

A lista de vencedores inclui 19 lusodescendentes eleitos para cargos em distritos escolares, importantes para o ensino do português nas escolas públicas da Califórnia, e vários outros cargos relacionados com estruturas de fornecimento de água, irrigação, conservação de recursos e conselhos de cidade.