Dois terços dos pobres do mundo poderão viver em áreas afetadas por conflitos até 2030

Num debate do Conselho de Segurança da ONU sob o tema "Pobreza, Subdesenvolvimento e Conflito", Guterres frisou que quanto mais distante um país estiver de um desenvolvimento sustentável e inclusivo, mais próximo estará da instabilidade e do conflito.

"Quando as pessoas têm oportunidades negadas, quando os direitos humanos são violados e a impunidade persiste, quando o crime e a corrupção prosperam, quando o caos climático desloca e desestabiliza, quando o terrorismo encontra terreno fértil em instituições fracas --- a paz pode rapidamente tornar-se um sonho distante", observou.

"Não é por acaso que nove dos dez países com os Indicadores de Desenvolvimento Humano mais baixos se encontram atualmente em estado de conflito", destacou ainda o líder da ONU.

Neste momento, 40% dos 700 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, encontram-se em ambientes frágeis ou afetados por conflitos, segundo as Nações Unidas, com Guterres a alertar que a situação está a piorar.

Os conflitos estão a proliferar e a prolongar-se por mais tempo, deslocando mais de 120 milhões de pessoas das suas casas --- um número sem precedentes de indivíduos com vidas e futuros interrompidos, disse o secretário-geral.

"A pobreza gera desespero. O desespero alimenta a agitação. E a agitação destrói o tecido das sociedades --- alimentando a desconfiança, o medo e a violência", refletiu António Guterres.

O ex-primeiro-ministro português denunciou igualmente que, enquanto a economia global desacelera, as tensões comerciais aumentam e os orçamentos de ajuda são cortados, os gastos militares ao redor do mundo estão a disparar.

Ao defender o investimento em desenvolvimento para evitar instabilidade e conflitos, Guterres reforçou que o mundo está a enfrentar uma emergência de desenvolvimento após décadas de progresso e que dois terços das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ainda não foram alcançados.

"A paz não se constrói em salas de conferências. A paz constrói-se nas salas de aula, nas clínicas, nas comunidades. A paz constrói-se quando as pessoas têm esperança, oportunidade e uma aposta no seu futuro. Investir no desenvolvimento hoje significa investir num amanhã mais tranquilo", garantiu.