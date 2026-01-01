Dois tripulantes detidos no navio sob suspeita de danificar cabo submarino finlandês

Segundo a emissora pública finlandesa Yle, citando fontes policiais, a polícia prendeu dois tripulantes do Fitburg, enquanto outros dois marinheiros do navio foram proibidos de deixar o país nórdico.

"Medidas de investigação foram tomadas a bordo do navio e a tripulação foi interrogada. Estamos a analisar a situação e o papel da tripulação", disse o inspetor-chefe criminal Risto Lohi, citado pela Yle.

A Polícia finlandesa anunciou esta quarta-feira que estava a investigar um navio suspeito de uma possível rutura de um cabo submarino de telecomunicações no mar Báltico, que liga a Finlândia e a Estónia.

A investigação foi iniciada depois de a operadora finlandesa Elisa ter comunicado que detetou uma avaria num dos seus cabos submarinos, localizado na zona económica exclusiva da Estónia.