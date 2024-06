Domingo de tripla eleição na Bélgica

Foto: EPA

Vota-se para o parlamento europeu, mas também para o parlamento federal e para o parlamento regional. Já assim foi em 2014 e em 2019. Nestas eleições a divisão entre Norte e Sul parece ser mais marcada, de acordo com as sondagens, com a Flandres à direita, mesmo extrema-direita, e a Valónia à esquerda com os socialistas a dominarem as intenções de voto.