Donald Trump aconselha NATO a expulsar Espanha

Em junho de 2025, os membros da aliança de segurança, integrada pelos EUA, acordaram entre si um aumento drástico das suas despesas militares, para cinco por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de cada Estado. Os aliados anunciaram especificamente que iriam alocar "pelo menos 3,5 por cento do PIB" às suas despesas militares e mais 1,5 por cento à segurança em sentido amplo, como a "proteção de infraestruturas críticas" e a defesa de "redes".



Esta sempre foi uma prioridade para Trump, que há anos defendia um aumento dos gastos europeus com a sua própria Defesa.





O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, contestou a medida e afirmou na altura que não se comprometeria com a meta de cinco por cento, que considerou "incompatível com o nosso Estado de bem-estar social e com a nossa visão do mundo".



Esta quinta-feira, num encontro no Salão Oval com o líder do segundo mais novo membro da NATO, o presidente finlandês Alexander Stubb, Trump disse que os líderes europeus precisam de pressionar Espanha para reforçar o seu compromisso com a aliança.



"Vocês vão ter de começar a falar com Espanha", afirmou o presidente norte-americano. "Vocês têm de lhes ligar e descobrir porque é que eles estão a ficar para trás".





"Eles não têm desculpa para não o fazer, mas, tudo bem. Talvez vocês devessem expulsá-los da NATO, francamente", acrescentou.





A Espanha aderiu à Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO] em 1982.





A aliança de defesa colectiva, atualmente com 32 membros, tem estado em foco desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e lançou a guerra terrestre mais mortífera na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

