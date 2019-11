Donald Trump acusado de intimidar testemunha no processo de destituição

No segundo dia de audiências publicas, a ex-embaixadora para a Ucrânia, que testemunhou contra o presidente, disse que foi vitima duma campanha de difamação, e que o seu afastamento do cargo prejudicou os interesses norte americanos.



Reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.