Donald Trump adoraria encontrar-se com o líder da Coreia do Norte

"Adorava encontrar-me com ele, se ele [Kim Jong-un] quiser", disse Donald Trump, em declarações aos jornalistas, a bordo do avião presidencial norte-americano (Air Force One) e que foram divulgadas hoje pelo gabinete presidencial dos Estados Unidos.

Donald Trump admitiu prolongar a viagem à Ásia para se reunir com o líder da Coreia do Norte.

O chefe de Estado norte-americano esteve na Malásia no domingo, visita o Japão hoje e terça-feira e depois desloca-se à Coreia do Sul na quarta-feira e na quinta-feira.

Na Coreia do Sul, Trump vai participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) onde deve reunir-se com os homólogos sul-coreano e chinês, entre outros chefes de Estado.

Até ao momento, o regime de Pyongyang não se pronunciou sobre as declarações do Presidente dos Estados Unidos.