Donald Trump anuncia nova classe de navios de guerra com o seu nome

Anunciou ao mesmo tempo que está a preparar uma ordem executiva para limitar os dividendos, a recompra de ações e a remuneração dos executivos.





O presidente norte-americano falava em conferência de impresa a partir da Florida, da sua residência em Mar-a-Lago, onde anunciou investimentos na marinha de guerra norte-americana, especificamente no lançamento de uma nova classe de navios.

Trump referiu que essa nova classe terá o seu nome, e que, naturalmente, estes navios de guerra serão "os melhores do mundo", descrevendo as novas embarcações de combate como superiores, para substituir uma frota americana "antiga, cansada e obsoleta".



"Ajudarão a manter a supremacia militar americana, a revitalizar a indústria naval americana e a inspirar medo nos inimigos dos Estados Unidos em todo o mundo", disse Trump, ao revelar a nova categoria de navios na biblioteca de Mar-a-Lago.







Serão navios maiores, mais rápidos e “100 vezes mais poderosos” do que qualquer outra classe anterior - com o objetivo de consolidar o domínio naval dos EUA. “Serão muito controlados pela IA”, acrescentou, sem mais explicações.





Trump especificou que seriam inicialmente construídos dois navios de guerra da Classe Trump USS, parte de uma “Frota Dourada” alargada, seguindo-se 10 e por fim 20 a 25.





O presidente revelou também que os porta-aviões norte-americanos vão ser renovados e construídos três novos "com aço norte-americano", o primeiro dos quais será batizado USS Defiant.





Trump revelou ainda que a sua Administração vai entrar em negociações com algumas das empresas que operam os estaleiros navais.

Imediatamente



Trump e o Pentágono têm-se queixado da natureza expansiva, lenta e enraizada da indústria de defesa, prometendo mudanças drásticas que tornariam a produção de equipamento bélico mais ágil.





Sobre a aceleração na produção militar, o presidente norte-americano afirmou que as empresas envolvidas irão necessitar de fábricas novas, financiadas por dividendos.





"Não queremos que os executivos distribuam dividendos e façam recompras de ações e depois digam que não têm dinheiro para as fábricas", afirmou.





Donald Trump disse também que as empresas necessitam de produzir mais aviões e outros equipamentos, imediatamente. "Vamos começar a gastar dinheiro na construção de aviões e navios, e nas coisas de que precisamos, não daqui a 10 ou 15 anos. Precisamos delas agora", afirmou.





Aquelas que não estiverem a fazer "um bom trabalho", serão "penalizadas", garantiu.





O plano de construção de navios de guerra resultará, em última análise, em "mais tonelagem e poder de fogo em construção do que em qualquer outro momento da história", disse o secretário da Marinha dos EUA, John Phelan, acrescentando que seriam construídos componentes em todos os estados norte-americanos.



Afirmou que os navios de guerra não só contariam com os "maiores canhões" alguma vez utilizados num navio de guerra americano, como também transportariam mísseis de cruzeiro lançados do mar com ogivas nucleares.



Além da nova classe de navios de guerra, a Frota Dourada prevê um aumento do número de outros tipos de embarcações de guerra, incluindo uma classe de fragatas mais pequena e ágil, anteriormente anunciada pela Marinha dos EUA, disse Trump.



Donald Trump disse que irá reunir-se na próxima semana com os principais representantes das empresas contratadas pela defesa, para discutir atrasos na produção e derrapagens orçamentais.