Donald Trump anuncia suspensão imediata das negociações com o Canadá

Foto: Amber Bracken - Reuters

Donald Trump considera que o imposto de Otava sobre os serviços digitais é um "golpe direto e óbvio" para os Estados Unidos.



O chefe de Estado norte-americano diz que vai informar o Canadá nos próximos dias sobre a tarifa que vai pagar para fazer negócios com os Estados Unidos.



Trump acusa ainda o país vizinho de copiar a União Europeia ao impor a tarifa às empresas tecnológicas.



O imposto sobre serviços digitais do Canadá exige que as empresas canadianas e estrangeiras que interajam com utilizadores 'online' no Canadá sejam tributadas.



Esta medida atingirá empresas como a Amazon, Google, Meta, Uber e Airbnb com uma taxa de 3% das receitas acima de 20 milhões de dólares que as empresas obtêm com os serviços digitais para os residentes canadianos.



Em reação, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney diz apenas que continuará a conduzir as negociações no melhor interesse dos canadianos.