Donald Trump avisa Xi Jinping e Vladimir Putin contra venda de armas a Teerão

O aviso foi deixado numa publicação na rede Truth Social. Donald Trump deu a entender a existência de um pacto informal, de entendimento e confiança, entre os três líderes, no sentido de não alimentar um dos conflitos mais graves da atualidade, incluindo por parte de empresas.





"Em relação ao Irão, na minha opinião, não estão a participar. Se participassem, seria muito mau para eles - não seria certamente do seu interesse", escreveu o Presidente norte-americano..





















"O Presidente Xi, no nosso recente encontro em Pequim, na China, disse-me que não daria nem venderia armas à República Islâmica do Irão em circunstância alguma — e essa declaração incluía empresas chinesas. Considerando a nossa relação, levo a sua palavra a sério e, além disso, estou a fazer-lhe um grande favor", escreveu Trump.





"Da mesma forma, o Presidente Putin, apesar da terrível guerra em curso na Ucrânia (a relação mantém-se, tal como aconteceu com o Presidente Zelensky), disse-me que não venderia armas ao Irão. Ele compreende que eu não vendo armas à Ucrânia, mas sim aos países da NATO. Pagam o preço total, e como essas armas são distribuídas, não faço ideia", acrescentou.





"Portanto, dois grandes países que as pessoas mencionam frequentemente em relação ao Irão, na minha opinião, não estão a participar. Se participassem, seria muito mau para eles — não seria certamente do seu interesse. Obrigado pela atenção a este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP", avisou.





A publicação surgiu poucas horas de mais uma noite de bombardeamentos norte-americanos contra alvos militares no Irão, a par de ataques iranianos a bases dos Estados Unidos em países do Golfo.





Donald Trump escolhe frequentemente um tom mais cortês em relação a Xi Jinping e a Vladimir Putin, do que em relação aos aliados dos EUA, por considerar que estes devem ser respeitados enquanto líderes de grandes potências mundiais.







Apesar da confiança expressa quanto à venda de armas, a recente série de ataques do Irão às bases norte-americanas está sob investigação, devido à possibilidade de tanto a Rússia como a China estarem a passar informações classificadas às forças iranianas.





c/agências