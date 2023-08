Donald Trump cada vez mais popular entre candidatos republicanos

Nos inquéritos realizados após a fotografia que foi tornada pública, a campanha de Donald Trump mantém vantagem nas preferências republicanas deixando para trás Ron DeSantis, governador da Florida, por uma margem confortável.



Os resultados são coincidentes tanto a partir da campanha de Donald Trump como de outras organizações que também estão a tentar perceber o impacto das acusações sobre o antigo presidente, como o caso dos documentos confidenciais encontrados na Florida ou a tentativa de subversão de eleições cujo julgamento vai ter lugar em Washington.



Uma situação que deixa em maus lençóis DeSantis que sempre argumentou ser a alternativa natural a Trump. O governador da Florida falhou em capitalizar as suas hipóteses juntos dos votantes de republicanos no primeiro debate entre candidatos mesmo sem a presença de Donald Trump.



Com a divulgação da foto de detenção, a vontade dos eleitores republicanos consolidou-se. De acordo com sondagens, Trump recebe a preferência de 58 por cento dos votantes enquanto Ron DeSantis tem apenas 14 por cento. Os outros candidatos não chegam aos dez por cento.



As sondagens mostram que mesmo que todos os outros candidatos republicanos se juntassem seria difícil bater a popularidade de Donald Trump. Com novas acusações a caminho, Trump viu uma boa parte dos eleitores a acreditar na sua inocência e que está a haver uma conspiração para não o deixar participar nas eleições do próximo ano.



Estes resultados surgem numa altura em que ainda faltam seis meses para as primárias republicanas e ainda não se sabe o que pode acontecer a Donald Trump em termos judiciais. Para Março do próximo ano, Trump foi indiciado por um tribunal federal a ir a julgamento um dia antes da “Super Terça-Feira” que vai ter eleições primárias republicanas em 15 estados.



Donald Trump e Ron DeSantis são os candidatos mais prováveis para o Partido Republicano para as próximas eleições presidenciais mas a preferência dos eleitores é clara: Donald Trump é o escolhido.