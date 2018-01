Partilhar o artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação Imprimir o artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação Enviar por email o artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação Aumentar a fonte do artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação Diminuir a fonte do artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação Ouvir o artigo Donald Trump chegou a Davos dizendo que teoria da "América Primeiro" é compatível com a cooperação