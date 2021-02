Donald Trump começa a ser julgado no Senado. O que esperar?

Se, por um lado,, assegurando que os manifestantes agiram de forma independente no ataque de 6 de janeiro, por outroNo julgamento que começa esta terça-feira deverão ser reveladas filmagens que demonstram a violência da invasão ao Capitólio, fornecendo imagens mais gráficas do que no último processo dede Donald Trump, há um ano, quando foram usados documentos,e testemunhas para tentar provar a pressão exercida pelo Presidente sobre a Ucrânia.Para tentar neutralizar o poder das imagens que serão apresentadas pelos democratas, a equipa de defesa de Trump argumentou na segunda-feira que tal estratégia equivalerá aA equipa, liderada pelo antigo procurador Bruce Castor, terá ainda afirmado que o Senado não tem autoridade para julgar o seu cliente uma vez que este já não é Presidente, sendo agora um cidadão como qualquer outro.Além disso, segundo os advogados de Trump, qualquer declaração deste sobre fraude eleitoral está protegida pela primeira emenda da Constituição norte-americana e não incitou à violência., considerou a defesa.Já a equipa de acusação, liderada pelo procurador democrata Jamie Raskin, expôs ao longo de 80 páginas o argumento de que Trump efetivamente incentivou à violência através de declarações públicas e, lê-se numa das publicações na rede social de eleição do ex-Presidente. “Não nos vão roubar esta Casa Branca. Vamos lutar como loucos”, pode ler-se noutro

Segundo os democratas, “o incitamento à insurreição contra o Governo dos Estados Unidos – que perturbou a pacífica transição de poder – é o mais grave crime constitucional alguma vez cometido por um Presidente”.

Os próprios invasores do Capitólio a 6 de janeiro têm preferido salvar a própria pele a salvar a do antigo ocupante da Sala Oval. Dezenas dos quase 140 acusados de terem participado no ataque já disseram que apenas o fizeram porque Donald Trump o ordenou.

Necessária maioria de dois terços



O julgamento no Senado deverá durar pelo menos até ao final desta semana, mas os líderes de ambas as partes não querem vê-lo arrastado durante tanto tempo como o anterior processo de destituição, há um ano, que se prolongou por 15 dias.Segundo as regras estabelecidas na segunda-feira,num processo de. No final deverá realizar-se uma votação para que se decida se o caso avança.Se for decidida a continuação do processo, a partir de quarta-feira ao meio-dia (hora local) cada lado terá até 16 horas para apresentar o seu caso.Para que Trump seja condenado - o que o impediria de voltar a candidatar-se à Presidência -. Sendo que os democratas ocupam apenas 50 lugares e não há sinais de que recebam o apoio de muitos republicanos, é provável que o ex-líder dos Estados Unidos volte a conseguir sair ileso do processo de destituição.Donald Trump foi o único Presidente da história norte-americana a ser duas vezes alvo de processos de destituição. Até hoje, só outros três líderes dos EUA foram sujeitos ao: Bill Clinton, Richard Nixon e Andrew Johnson, sendo que nenhum deles acabou condenado.