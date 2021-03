Donald Trump critica Meghan Markle após polémica entrevista: "Ela não presta"

Após as revelações polémicas dos duques de Sussex, com pesadas acusações de racismo, insensibilidade e relações familiares tensas no seio da família real britânica, as opiniões dividem-se. Embora várias personalidades e até algumas deputadas do parlamento do Reino Unido tenham manifestado apoio a Meghan Markle, a popularidade do casal já viu melhores dias.







Uma das vozes críticas após a emissão desta entrevista foi a de Donald Trump que terá comentado que Meghan Markle "não presta".









Não é a primeira vez que o ex-presidente republicano dá a entender não gostar da mulher do principe Harry. Já em setembro do ano passado afirmou não ser fã de Meghan após os duques de Sussex terem incentivado os cidadãos norte-americanos a "rejeitar o discurso de ódio", por altura das campanhas eleitorais dos EUA. E a opinião de Trump mantém-se: "Ela não presta. Eu disse isso e agora toda a gente está a ver o mesmo", disse. A confissão foi feita pelo ex-assessor de Trump, Jason Miller, durante uma participação no podcast 'War Room' de Steve Bannon, avança esta segunda-feira a publicação Deadline Não é a primeira vez que o ex-presidente republicano dá a entender não gostar da mulher do principe Harry. Já em setembro do ano passado afirmou não ser fã de Meghan após os duques de Sussex terem incentivado os cidadãos norte-americanos a "rejeitar o discurso de ódio", por altura das campanhas eleitorais dos EUA. E a opinião de Trump mantém-se:, disse.





Recorde-se que já em 2016, depois de a ex-atriz ter chamado Trump de "misógino" e "divisionista", o então presidente afirmou, em junho de 2019, que "não sabia que ela era tão desagradável".



Mais recentemente, em setembro de 2020, fez ainda o seguinte comentário: "Provavelmente ela já ouviu isto, mas desejo muita sorte ao Harry, porque ele vai precisar".



Piers team

Trump recusou-se, no entanto, a prestar declarações públicas na sequência da entrevista, tendo apenas comentado em privado a forma como a televisão britânica tratou Piers Morgan, que deixou o programa "Good Morning Britain" após ter criticado a duquesa. O multimilionário não quis, por isso, tornar a sua opinião pública, por medo de ser também julgado.



Trump terá dado permissão a Jason Miller para revelar qual era a sua opinião no podcast, mas "não demasiada informação".



"Apercebemo-nos que, se se diz algo de mal sobre Meghan Markle, somos logo criticados, vejam o que aconteceu com o Piers", terá dito Trump em conversa com o conselheiro.



O ex-presidente afirmou ainda que pertence à "equipa de Piers" e considerou que ele "é o maior", lamentando o facto de ter abandonado o programa após um desentendimento com um colega, em direto - Morgan afirmou não acreditar nas declarações da duquesa, incluindo aquelas que dizem respeito às suas fragilidades psicológicas e terá sido despedido quando recusou pedir desculpas pelos comentários.





"Piers Morgan é o melhor, ele é ótimo, e tentaram calá-lo simplesmente porque ele criticou Meghan Markle", terá pronunciado Trump a Miller.









O regulador de comunicação do Reino Unido também está a investigar os comentários de Morgan depois de terem sido feitas mais de 40 mil reclamações por parte do público britânico.

Estratégia política de Meghan Markle? Segundo o Business Insider , depois de Morgan ter dito que não acreditava "uma palavra" sobre os pensamentos suicidas da duquesa, Meghan Markle terá apresentado uma queixa formal à ITV sobre os comentários do apresentador que, no dia seguinte, abandonou o programa que apresentava diariamente.O regulador de comunicação do Reino Unido também está a investigar os comentários de Morgan depois de terem sido feitas mais de 40 mil reclamações por parte do público britânico.





Os comentários de Piers Morgan, na semana passada, sobre as revelações de Meghan Markle na polémica entrevista emitida pela CBS, trouxeram à memória do público britânico uma entrevista no "The Late Late Show", em que o apresentador irlandês afirmou que tinha sido próximo da duquesa e que depois de ela ter conhecido o princípe Harry nunca mais ouviu "falar dela".





Nessa entrevista, Morgan acusou mesmo a atriz afroamericana de ser "uma alpinista social".





As recentes criticas de Morgan e de Trump surgem na mesma altura em começam a levantar-se rumores sobre os eventuais planos políticos da duquesa de Sussex.





De acordo com uma publicação do New York Post , Meghan está alegadamente interessada em concorrer às eleições norte-americanas de 2024, caso Joe Biden decida não se recandidatar. Já segundo o Daily Mail , a ex-atriz espera que a entrevista com Oprah aumente o seu apoio nos EUA e está a fazer "networking" com membros seniores do Partido Democrata.





"As redes do Partido Democrata estão agitadas com conversas sobre as ambições políticas da Meghan e os seus possíveis investidores", comentou ao DM uma alta figura da equipa do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.



Os duques de Sussex não comentaram, no entanto, estas alegações.