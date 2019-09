Donald Trump criticado por comentário ao discurso de Greta Thunberg

RTP24 Set, 2019, 17:51 | Mundo

Na noite desta segunda-feira, Donald Trump voltou a provocar alguma indignação nas redes sociais ao publicar um comentário sarcástico contra a ativista Greta Thunberg.



A jovem sueca de 16 anos, conhecida pela luta contra as alterações climáticas, tinha discursado de forma bastante emotiva na Cimeira da Ação Climática das Nações Unidas que decorreu esta segunda-feira, em Washington.



"Está tudo errado", advertiu a jovem de 16 anos enquanto pedia aos líderes mundiais para tomarem medidas urgentes.



"Eu não deveria estar aqui em cima. Eu deveria estar de volta à escola do outro lado do oceano”, acrescentou.



No entanto, o Presidente norte-americano não deixou passar o momento em claro.



“Parece uma rapariga muito feliz com um brilhante e maravilhoso futuro pela frente. Que bom de se ver”, escreveu na noite desta segunda-feira na rede social Twitter.



No entanto, a irónica abordagem feita pelo Presidente parece não ter sido bem recebida nas redes sociais, segundo avançou Al Jazeera





O comentário de Donald Trump foi uma resposta a um vídeo que mostrava Greta Thunberg bastante angustiada e revoltada., respondeu no Twitter a cantora Holly Figueroa O'Reilly ao comentário de Donald Trump.“Se uma imagem vale mais do que mil palavras, este GIF vale 100 mil”, pode ler-se num outroGreta Thunberg olhou firmemente para o Presidente norte-americano nos bastidores da Cimeira. O momento foi captado pelas várias câmaras que estavam no local.