Donald Trump diz que irá declarar em breve o Estreito de Ormuz como território dos EUA

O sorriso de Trump sobre a anexação de Ormuz, feita num comício do Partido Republicano em Garden City, perto de Nova Iorque, sugeria que se tratava de uma brincadeira. Enquanto declaração pública de um Presidente, as palavras implicam um agravamento da retórica sobre a importante via navegável que transporta uma parte significativa do fornecimento global de petróleo.





"Assim que derrotarmos o Irão", afirmou Trump, "em breve declararei o Estreito de Ormuz como território dos Estados Unidos".

Kazem Gharibabadi, Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros para Assuntos Jurídicos e Internacionais do Irão, reagiu à declaração de Trump, de que iria declarar o Estreito de Ormuz como território americano, afirmando que o Irão não se sente intimidado por ameaças ou demonstrações de força dos EUA.







O Estreito de Ormuz só será aberto ou fechado sob a autoridade do Irão, sublinhou o iraniano.







De acordo com a agência de notícias iraniana ISNA, Gharibabadi acrescentou que ainda não foi tomada qualquer decisão sobre o retomar das negociações com os EUA.





O líder norte-americano reiterou, no discruso em Garden City, que os Estados Unidos "controlam" aquela importante via marítima, rota essencial para o comércio, uma alegação que o governo do Irão classifica como "mentira".



A passagem estratégica de Ormuz foi bloqueada pelo Irão no início da guerra, levando os Estados Unidos a retaliar impondo um bloqueio aos portos iranianos, depois de Teerão ter ordenado ataques a navios comerciais que tentaram furar o bloqueio.

"Nunca vou pedir desculpa" pela guerra com o Irão





Ao discursar durante o comício, Trump defendeu a sua decisão de entrar em guerra para impedir o Irão de adquirir armas nucleares, dizendo que "nunca pediria desculpa" por isso, apesar do aumento dos preços dos combustíveis enfrentado pelos americanos.





O Irão "nunca terá armas nucleares", afirmou Donald Trump. "Se tiver de pagar um pouco mais" pela gasolina, "está bem", afirmou. "Nunca vou pedir desculpa. Tomei a decisão certa", declarou. Em comparação com os níveis pré-guerra, os preços da gasolina nos Estados Unidos subiram mais de 35 por cento na sexta-feira, referiu a agência Reuters.



O conflito com o Irão tem perdido apoios ao longo dos meses, com a insatisfação das famílias com o custo de vida a levar a popularidade de Donald Trump a cair a pique.





Consciente da aproximação das eleições intercalares de novembro próximo, que poderão roubar aos republicano o controlo do Congresso para os democratas, Trump apelou aos seus concidadãos para aceitarem os efeitos económicos e preços ligeiramente mais elevados da gasolina, como o custo de impedir o Irão de obter uma arma nuclear, antes de se referir ao Estreito de Ormuz como o próximo território dos EUA.



O aumento dos preços dos combustíveis entrou em conflito com a promessa de campanha Trump de redução dos custos energéticos. Os Democratas já fizeram do incumprimento desta promessa e das consequências económicas da guerra com o Irão, temas centrais das suas campanhas para as eleições intercalares.



No discurso em Garden City, Trump disse que os norte-americanos, que tiveram de "pagar um bocadinho mais pela gasolina", deviam lembrar-se de que esse era o custo de garantir que "um país muito mau" não podia ter uma arma nuclear.



"O que estamos a fazer é um grande serviço ao mundo, não apenas a nós próprios... e estamos realmente a fazer um grande trabalho", disse Trump.



Cerca de 20 por cento dos carregamentos globais de petróleo e GNL passam normalmente pelo Estreito de Ormuz, e o potencial de perturbações a longo prazo fez com que os preços do petróleo subissem.



Esta defesa do conflito no Irão por parte de Trump, surgiu pouco depois de o Vice-Presidente JD Vance ter afirmado que os preços do petróleo têm vindo a baixar.



"Os preços do petróleo caíram e estão muito mais baixos do que os picos atingidos no início do conflito. Esse é o objetivo número um: manter o petróleo e a gasolina baratos para os americanos", disse Vance à Fox News.



"E o segundo objectivo é, obviamente, garantir que o Irão nunca adquira armas nucleares", acrescentou JD Vance, afirmando: "Penso que estamos a atingir ambos os objectivos".





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