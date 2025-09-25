Donald Trump diz ter sido "sabotado" na ONU e exige inquérito

Donald Trump revelou que os serviços secretos americanos estão também a investigar os incidentes.



Em causa está o alegado mau funcionamento de uma escada rolante, uma falha no teleponto e problemas de som durante o seu discurso.



A ONU rejeitou a acusação e disse que foi o fotógrafo de Trump que inadvertidamente parou o sistema de segurança da escada, e lembrou que o teleponto foi operado por funcionários da Casa Branca.



Quanto ao sistema de som, os responsáveis das Nações Unidas disseram que foi concebido para que os discursos sejam ouvidos na sala, através de auscultadores, em seis línguas diferentes.