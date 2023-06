Donald Trump enfrenta 37 acusações criminais no caso dos documentos secretos

(em atualização)







O Departamento de Justiça dos EUA tornou pública a acusação contra Trump no caso dos documentos confidenciais que o ex-presidente terá levado consigo depois de ter deixado a Casa Branca, em 2020.



De acordo com a acusação, esses documentos incluem alguns dos segredos militares mais sensíveis dos EUA, incluindo informações sobre o programa nuclear dos EUA.





A acusação diz que Trump armazenou em caixas na sua casa de Mar-a-Lago, na Flórida, “informações sobre as capacidades de defesa e armas dos Estados Unidos e de países estrangeiros; programas nucleares dos Estados Unidos; vulnerabilidades potenciais dos Estados Unidos e seus aliados a ataques militares e planos para um possível retaliação em resposta a um ataque estrangeiro”.





De acordo com a acusação, Trump terá ainda partilhado com outras pessoas não autorizadas um documento do Departamento de Defesa descrito como um "plano de ataque" contra outro país.





O ex-presidente “mostrou e descreveu um 'plano de ataque' que Trump disse ter sido preparado pelo Departamento de Defesa e um alto oficial militar”, diz a acusação. "Trump disse aos indivíduos que o plano era 'altamente confidencial' e 'secreto'", acrescenta.





No total, Trump e o seu assessor Walt Nauta - um assistente militar que trabalhou com o republicano no seu mandato como presidente - enfrentam 37 acusações. Para além das 31 acusações de retenção intencional de informações de defesa nacional, o ex-presidente norte-americano é acusado de conspiração para obstruir a justiça, ocultação corrupta de documentos ou registos, ocultação de documentos numa investigação federal e de fazer declarações e representações falsas.





De acordo com o Departamento de Justiça, agentes do FBI apreenderam 27 documentos do escritório de Trump. Desses, seis estavam classificados como “Top Secret”, 18 como “Secret” e três como “Confidencial”. Os documentos foram guardados em caixas em diferentes áreas da mansão na Flórida, nomeadamente no salão de baile, casa de banho, chuveiro, escritório e num armazém, segundo a acusação.



“Eu sou inocente!”

A confirmação por parte do Departamento de Justiça surge depois de o próprio Donald Trump ter anunciado na manhã desta sexta-feira que tinha sido acusado de manipular indevidamente documentos confidenciais.



"Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer com um ex-presidente dos Estados Unidos que recebeu mais votos do que qualquer outro presidente na história do nosso país", escreveu Trump na sua rede Truth Social.



"Este é realmente um dia sombrio para os Estados Unidos da América", disse Trump. “Eu sou um homem inocente!”, clamou.







Após a formalização da acusação, dois dos advogados de Donald Trump renunciaram.







Donald Trump é o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a ser indiciado pela justiça federal. O republicano deve fazer uma primeira aparição no tribunal na próxima terça-feira, um dia antes do seu 77º aniversário.