Donald Trump está disponível para procurar consensos

Face aos resultados, que mostram que os democratas ficam em maioria na câmara dos Representantes e os republicanos consolidam a maioria que já tinham no Senado.



O presidente dos Estados Unidos justifica os resultados dizendo que também Barack Obama perdeu nas intercalares.



Trump perdeu seis lugares no Senado e 63 na câmara dos Representantes.



Com o partido democrata em maioria na câmara dos representantes o mandato de Donald Trump fica mais difícil, com os projetos da administração norte-americana sujeitos a não passarem desta câmara.