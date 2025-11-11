Donald Trump felicita Angola e destaca "crescente" colaboração

Donald Trump, numa mensagem dirigida ao homólogo angolano alusiva aos 50 anos de independência, que hoje se assinalam, apresenta as mais calorosas felicitações a João Lourenço e ao povo de Angola pela efeméride.

De acordo com o Presidente dos Estados Unidos, ao longo de meio século, Angola alcançou com esforço e determinação, a paz, a estabilidade e o crescimento económico.

"Hoje, a vossa nação ergue-se como líder regional, promovendo a prosperidade, a paz e os esforços de reconciliação em toda África Austral. É uma história da qual os vossos fundadores se orgulhariam", lê-se na mensagem.

Para Trump, a rica cultura e os abundantes recursos de Angola "criaram oportunidades extraordinárias de crescimento e de parceria" entre as "duas grandes nações".

Os EUA "orgulham-se de apoiar os esforços de Angola em expandir o comércio regional e a integração económica, através de projetos como o Corredor do Lobito, que possui o potencial de abrir novos mercados e impulsionar a prosperidade em toda a África Austral", salientou o chefe de Estado norte-americano.

Destacou igualmente a "crescente colaboração" em Luanda e Washington nos setores da energia, das infraestruturas e do investimento privado, considerando que esta reflete a força cada vez maior da relação entre os dois países.

"Aguardo com expectativa a continuação deste progresso e o trabalho conjunto para alcançarmos sucessos ainda maiores nos anos vindouros", concluiu Donald Trump.

Hoje é feriado nacional em Angola, alusivo às comemorações dos 50 anos de independência do país, cujo ato central decorre na Praça da República e é presidido pelo Presidente angolano, João Lourenço, contando com a presença de centenas de convidados, entre chefes de Estado e de Governo de vários países.