Donald Trump lucrou mais de mil milhões de dólares com criptomoedas em 2025

Uma lei de 1978 obriga o presidente e o vice-presidente dos EUA a declararem os seus rendimentos e todos os ativos que lhes pertençam.

Os rendimentos revelados na sua mais recente declaração financeira superam largamente os anteriores, relativos a 2024, quando Trump declarou mais de 600 milhões de dólares.

Fortuna de Trump estimada em seis mil milhões de dólares

De acordo com uma lista das pessoas mais ricas do mundo elaborada pela revista Forbes, Trump tem uma fortuna estimada em seis mil milhões de dólares, um aumento em relação aos 2,3 mil milhões de dólares registados em 2024.





O Índice de Bilionários da Bloomberg estima o património líquido do presidente em 7,6 mil milhões de dólares.

c/ agências

O presidente dos Estados Unidos registou cerca de 1,2 mil milhões de dólares (1,05 mil milhões de euros) no último ano em negócios relacionados com criptomoedas, de acordo com o seu relatório financeiro entregue ao Gabinete de Ética Governamental.Num documento de 927 páginas,, cujo valor desceu drasticamente desde que a lançou, dias antes de assumir o cargo.Declarou ainda mais de 500 milhões de dólares em rendimentos provenientes da World Liberty Financial, uma empresa de criptomoedas fundada pelos seus filhos e pelos filhos do seu enviado especial, Steve Witkoff.O presidente ganhou também milhões de dólares com o setor imobiliário e com artigos com a temática Trump, apesar de a Casa Branca ter já negado que o líder norte-americano estivesse a lucrar com a presidência.Ganhou cerca de. Arrecadou ainda mais de 30 milhões de dólares com cada um dos seus clubes de golfe em Bedminster (Nova Jérsia), Jupiter (Florida) e Turnberry (Escócia).Outros 4,7 milhões de dólares vieram dos direitos de autor relacionados com artigos deda marca Trump, nomeadamenteA vice-porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, afirmou que o presidentee garantiu que este nunca esteve envolvido em “conflitos de interesse”.“Todas as medidas tomadas pelo presidente Trump e pela sua Administração defendem os interesses do povo americano. E quaisquer supostos jornalistas que defendam o contrário estão a repetir a mesma narrativa falsa e desgastada que os democratas e os meios de comunicação tradicionais vêm a promover há uma década”, defendeu.A primeira-dama, Melania Trump, também entregou a sua declaração de rendimentos de 2025. Terá lucrado 10,7 milhões de dólares com o documentário sobre si, lançado no ano passado, e mais de 500 mil dólares com o livro "Melania".