Donald Trump. O caso Stormy Daniels leva o ex-presidente a tribunal

Até agora. Em novembro passado, o promotor distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg, fazia saber que ia reabrir o processo para investigar eventuais responsabilidades do próprio Trump no pagamento a Stormy Daniels. Bragg convocou em janeiro um grande júri que na semana passada votou para indiciar o ex-presidente e Trump entrega-se esta terça-feira às autoridades em Nova Iorque. Mas não o fará com submissão e, à semelhança da forma como abandonou a Presidência com um discurso explosivo que é apontado como o catalisador da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, também agora deixou na rede social Truth palavras que incitam à acção dos seus seguidores nas ruas.

Em 2018, onoticiava o pagamento, em 2016, durante a campanha presidencial norte-americana, de 130 mil dólares a uma atriz de filmes pornográficos para que esta não divulgasse um caso com Donald Trump.

De que está Trump indiciado? Vinte acusações na calha



Não havendo ainda dados sobre as acusações que serão apresentadas pelo procurador, Não havendo ainda dados sobre as acusações que serão apresentadas pelo procurador, o New York Times assevera que poderão ascender a mais de 20 , de acordo com duas fontes familiares com o caso, acusações que derivam do caso Stormy Daniels, paga em outubro de 2016 pelo advogado de Trump para voltar a pôr na gaveta a história de um alegado envolvimento com o então candidato à Casa Branca e que a atriz pretenderia vender aos media.



Os agentes de Stormy Daniels estariam já em contacto com o The National Enquirer para um exclusivo da história, mas o editor do tablóide, David Pecker, teria já um entendimento com Donald Trump, de quem era um velho aliado, para escrutinar potenciais histórias que manchassem a sua imagem de candidato.



A solução para o caso Stormy Daniels não seguiu a fórmula que teria sido anteriormente posta em prática com a compra de uma outra história de um outro alegado caso extra-conjugal de Trump para depois a meter na gaveta, mas a mediação de um acordo entre o advogado do candidato presidencial, Michael Cohen, e os representantes de Daniels que seria selado com o pagamento de 130 mil dólares.

O advogado Michael Cohen deu-se como culpado em 2018, incluindo crimes federais de financiamento da campanha envolvendo dinheiro escondido. O gabinete do procurador distrital abriu então a sua própria investigação criminal centrada em Donald Trump. A solução para o caso Stormy Daniels não seguiu a fórmula que teria sido anteriormente posta em prática com a compra de uma outra história de um outro alegado caso extra-conjugal de Trump para depois a meter na gaveta, mas a mediação de um acordo entre o advogado do candidato presidencial, Michael Cohen, e os representantes de Daniels que seria selado com o pagamento de 130 mil dólares.

As “culpas” de Trump



Perante o juiz, Michael Cohen acabaria por trair Trump, dizendo que foi do então presidente que recebeu a ordem para fazer o pagamento a Stormy Daniels. Restava ainda a questão do reembolso.



Os procuradores quiseram saber mais pormenores sobre os cheques mensais de reembolso de Trump a Cohen. De acordo com os procuradores, a empresa de Trump “contabilizou ficticiamente” os pagamentos mensais como despesas legais, mas os registos da empresa citavam um acordo com o advogado.



Acrescentariam os procuradores que, sendo Cohen advogado e tornando-se advogado pessoal de Trump enquanto presidente, não existia esse acordo entre ambos e o reembolso não estava relacionado com qualquer serviço jurídico realizado por Michael Cohen. Cohen disse então que Trump estava a par desse falso acordo, acusação que poderá ser a base de todo o caso contra o ex-presidente.



De acordo com o New York Times, em Nova Iorque a falsificação de registos comerciais pode constituir um crime, embora seja uma mera contravenção. Para constituir uma acusação criminal, Alvin L. Bragg terá de provar que a “intenção de fraudar” de Trump incluía a intenção de cometer ou ocultar um segundo crime. Um crime que, neste caso, poderá constituir uma violação da lei eleitoral: o dinheiro secreto não é de per se ilegal nos Estados Unidos, mas os procuradores podem argumentar que o pagamento de 130 mil dólares a Stormy Daniels se tornou numa doação indevida à campanha presidencial já que beneficiou a candidatura de Trump ao silenciar a atriz.

De acordo com o New York Times, em Nova Iorque a falsificação de registos comerciais pode constituir um crime, embora seja uma mera contravenção. Para constituir uma acusação criminal, Alvin L. Bragg terá de provar que a "intenção de fraudar" de Trump incluía a intenção de cometer ou ocultar um segundo crime. Um crime que, neste caso, poderá constituir uma violação da lei eleitoral: o dinheiro secreto não é de per se ilegal nos Estados Unidos, mas os procuradores podem argumentar que o pagamento de 130 mil dólares a Stormy Daniels se tornou numa doação indevida à campanha presidencial já que beneficiou a candidatura de Trump ao silenciar a atriz. Trata-se de uma teoria longe de ser à prova de bala. Especialistas jurídicos ouvidos pelo jornal nova-iorquino sublinharam que nunca antes os promotores de Nova Iorque tentaram combinar a acusação de falsificação de registros comerciais com uma violação da lei eleitoral estadual num caso envolvendo uma eleição presidencial ou uma campanha federal. Sem precedentes ou jurisprudência, o processo pode ser encerrado pelo juiz com a acusação de crime reduzida a uma contravenção.



E, ainda que mantida, a acusação refere-se a um crime de baixo nível, pelo que Trump, se condenado, enfrentaria uma pena máxima de quatro anos e o cumprimento de tempo na prisão não seria obrigatório.