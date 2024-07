EPA

Trump apareceu em público com uma ligadura na orelha devido aos ferimentos sofridos no atentado do passado sábado. Até agora, não falou aos delegados, mas a simples presença do ex-presidente provocou um clima de euforia entre os republicanos.



Relato da correspondente da Antena 1 Cândida Pinto, que se encontra em Milwaukee a acompanhar a Convenção republicana.