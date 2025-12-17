Mundo
Donald Trump prepara-se para fazer balanço do primeiro ano do segundo mandato
O presidente Donald Trump prepara-se para falar à nação, em direto na Casa Branca, às 21h00 em Washington (02h00 de quinta-feira em Lisboa).
Trump anunciou os seus planos numa publicação na sua rede social, Truth Social, afirmando que "foi um grande ano para o nosso país, e O MELHOR AINDA ESTÁ PARA VIR!"
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos jornalistas que o presidente irá abordar o que conseguiu fazer este ano, o primeiro do seu segundo mandato, e os seus planos para os próximos três anos.
Um alto funcionário do governo disse à NBC News que não se espera que o presidente apresente novas políticas no seu discurso, mas que poderá abordar medidas recentes da sua administração.
Não foram divulgados mais detalhes sobre o discurso do presidente norte-americano.
