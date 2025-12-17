Donald Trump prepara-se para fazer balanço do primeiro ano do segundo mandato

Trump anunciou os seus planos numa publicação na sua rede social, Truth Social, afirmando que "foi um grande ano para o nosso país, e O MELHOR AINDA ESTÁ PARA VIR!"



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos jornalistas que o presidente irá abordar o que conseguiu fazer este ano, o primeiro do seu segundo mandato, e os seus planos para os próximos três anos.



Um alto funcionário do governo disse à NBC News que não se espera que o presidente apresente novas políticas no seu discurso, mas que poderá abordar medidas recentes da sua administração.



Não foram divulgados mais detalhes sobre o discurso do presidente norte-americano.