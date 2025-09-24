Donald Trump promete não deixar Israel anexar a Cisjordânia

Antes da reunião, Donald Trump afirmou aos repórteres que o encontro era o "mais importante" do dia. O presidente norte-americano acabou por abandonar a sala sem declarações.







Aguarda-se confirmação do prometido por Trump, através de um comunicado oficial sobre o conteúdo da conversa.

Os Estados Unidos resistiram à vaga de reconhecimentos oficiais do estado da Palestina anunciados desde domingo passado. Esta relutância de Washington, a par do apoio a Israel nos combates ao Hamas, pesa entre os líderes árabes.





Além de Trump e do secretário de estado dos EUA, Marco Rúbio, participaram na reunião o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, o rei Abdullah da Jordânia, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif e o primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly.





Presesentes igualmente o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan



