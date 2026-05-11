Mundo
Guerra no Médio Oriente
Donald Trump rejeita pedido de levantamento das sanções ao Irão como início de proposta de paz
Donald Trump rejeitou a resposta iraniana à proposta de paz para o Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos considerou-a totalmente inaceitável.
A contraproposta do Irão chegou aos Estados Unidos por intermédio do Paquistão e exige o levantamento das sanções dos estados unidos, para início de conversa.Uma resposta iraniana à proposta feita há uma semana pelos Estados Unidos e que incluía um memorando de entendimento com 14 pontos que reabriria o Estreito de Ormuz e criava um quadro de negociações sobre o programa nuclear iraniano.