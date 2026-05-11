Donald Trump rejeita pedido de levantamento das sanções ao Irão como início de proposta de paz

A contraproposta do Irão chegou aos Estados Unidos por intermédio do Paquistão e exige o levantamento das sanções dos estados unidos, para início de conversa.

Carla Pinto - RTP Antena 1

Uma resposta iraniana à proposta feita há uma semana pelos Estados Unidos e que incluía um memorando de entendimento com 14 pontos que reabriria o Estreito de Ormuz e criava um quadro de negociações sobre o programa nuclear iraniano.