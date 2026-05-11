Donald Trump rejeita pedido de levantamento das sanções ao Irão como início de proposta de paz

Donald Trump rejeita pedido de levantamento das sanções ao Irão como início de proposta de paz

Donald Trump rejeitou a resposta iraniana à proposta de paz para o Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos considerou-a totalmente inaceitável.

RTP Antena 1 /
Foto: Aaron Schwartz - EPA

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A contraproposta do Irão chegou aos Estados Unidos por intermédio do Paquistão e exige o levantamento das sanções dos estados unidos, para início de conversa.
Carla Pinto - RTP Antena 1
Uma resposta iraniana à proposta feita há uma semana pelos Estados Unidos e que incluía um memorando de entendimento com 14 pontos que reabriria o Estreito de Ormuz e criava um quadro de negociações sobre o programa nuclear iraniano.

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