Donald Trump sobre Estado da Palestina. "Vamos ver como tudo corre"

"Analisaremos isso na ocasião", afirmou Trump. Mas, "acho que lá chegaremos", acrescentou com otimismo.





Trump afirmou ainda que espera um "desarmamento" e "retirada" de tropas na próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, salientando a prioridade de libertar os reféns detidos pelos islamitas do Hamas.





Reconheceu também que os corpos de alguns reféns seriam "um pouco difíceis de encontrar".









"Ninguém será obrigado a partir, muito pelo contrário", reafirmou Donald Trump, que chegou a avançar com a ideia de que a população da Faixa de Gaza deveria ser removida permanentemente da zona.



Trump abandonou essa ideia no passado mês de março e confirmou-a agora no âmbito do seu plano de paz, cuja primeira fase mereceu acordo de Hamas e Israel na quarta-feira.

O presidente palestiniano disse esta noite a uma TV israelita que deseja "paz e estabilidade" com Israel O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou entretanto a garantir algum alento aos palestinianos da área.que chegou a avançar com a ideia de que a população da Faixa de Gaza deveria ser removida permanentemente da zona.









"Os reféns [do movimento islamita Hamas] regressarão [a Israel] na segunda ou terça-feira. Provavelmente estarei lá. Espero estar lá. Estamos a planear partir no domingo, e estou desejoso disso", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. Trump, confirmou ainda que está prevista para domingo a sua partida para o Médio Oriente, para a "assinatura oficial" do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns em posse do Hamas -- dos quais se presume que 20 estejam vivos -, o que deverá acontecer na segunda ou terça-feira"Os reféns [do movimento islamita Hamas] regressarão [a Israel] na segunda ou terça-feira. Provavelmente estarei lá. Espero estar lá. Estamos a planear partir no domingo, e estou desejoso disso", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.





O presidente do Knesset [parlamento israelita] confirmou por seu lado quinta-feira à noite, que o seu gabinete convidou o presidente Donald Trump para um discurso.



"É uma profunda honra e privilégio para mim convidar oficialmente o maior amigo e aliado do povo judeu na história moderna", escreveu o presidente Amir Ohana sobre Trump, externamente, "para fazer um discurso formal à nação perante o Knesset".



"Israel aguarda a paz, Presidente", acrescentou Ohana.



"Penso que a melhor nomeação viria de Zelensky e, a seguir, do Rei da Jordânia", considerou Stubb. "Devo dizer que o historial do Presidente dos Estados Unidos é bastante impressionante".





c/agências

"Vamos ver como tudo corre. Chegará um ponto em que poderemos fazer algo que seja um pouco diferente e talvez muito positivo para todos", respondeu.A proposta de 20 pontos sugere que a criação de um Estado palestiniano poderá tornar-se realidade, se as condições certas forem cumpridas.Esta quinta-feira, ao lado do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, foi novamente levantada a possibilidade de Trump ganhar um Prémio Nobel da Paz, algo que o próprio Trump tem defendido.