Donald Trump substitui secretário de Estado por diretor da CIA

O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta terça-feira que substituiu o secretário de Estado Rex Tillerson por Mike Pompeo. Pompeo era até agora diretor da CIA.



Na rede social Twitter, Donald Trump revelou que “Mike Pompeo, diretor da CIA, será o nosso novo secretário de Estado”. “Ele fará um excelente trabalho”, garante o líder norte-americano.



Também na rede social, o Presidente dos Estados Unidos acrescentou que Gina Haspel será a nova diretora da CIA. “Parabéns a todos”, termina Donald Trump.



Da CIA para a diplomacia

No comunicado em que confirma a sua decisão, Donald Trump agradece o trabalho de Rex Tillerson. "Por último, quero agradecer a Rex Tillerson pelo seu serviço. Muito foi conseguido nos últimos 14 meses, desejo-lhe o melhor para ele e para a sua família".Rex Tillerson era até agora o chefe da diplomacia norte-americana. Desde outubro que a sua saída se tinha tornado uma possibilidade. Trump e Tillerson estiveram em desacordo nos últimos meses numa série de temas importantes, como o acordo nuclear com o Irão e a crise dos mísseis da Coreia do Norte.A saída de Tillerson acontece poucos dias depois de ter sido anunciado que o Presidente dos Estados Unidos irá reunir-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un. O primeiro encontro na história entre os líderes destes dois países deverá acontecer em maio, num lugar ainda a determinar.Um alto responsável norte-americano explicou àque Donald Trump pretende ter uma nova equipa para avançar com as negociações com a Pyongyang.Em declarações aos jornalistas depois de ter anunciado a saída de Rex Tillerson, Donald Trump admitiu que os dois discordavam em alguns temas, nomeadamente no que diz respeito ao acordo nuclear com o Irão.O Presidente dos Estados Unidos confirmou também que não falou com Tillerson antes de aceitar o encontro proposto pelo líder da Coreia do Norte.Aos 54 anos, Mike Pompeo irá agora assumir a chefia da diplomacia dos Estados Unidos. Pompeo é membro do Partido Republicano, tendo sido eleito para a Câmara dos Representantes pelo Estado do Kansas.O até agora diretor da CIA reunia-se frequentemente com Donald Trump e é considerado um dos seus principais conselheiros para os assuntos relacionados com a Coreia do Norte.Pompeo desvalorizou a interferência russa nas eleições que conduziram Donald Trump até à Casa Branca e defendeu que os Estados Unidos deveriam rasgar o acordo nuclear com o Irão.