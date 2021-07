Dores abdominais. Bolsonaro levado para Hospital das Forças Armadas

Foto: Joédson Alves - EPA

O Presidente do Brasil deu entrada no Hospital das Forças Armadas de Brasília. Jair Bolsonaro terá sentido dores abdominais durante a noite.

O Gabinete de Assessoria do Palácio do Planalto refere que o Presidente está bem, a ser submetido a exames e deverá ficar em observação durante 48 horas.



O correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, está a acompanhar a situação.