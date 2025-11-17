Dose letal de plástico para uma ave marinha equivale a cerca de três torrões de açúcar

O estudo, divulgado na publicação científica Proceedings of the National Academy of Sciences, baseou-se em cerca de 10.500 autópsias feitas a espécies marinhas, incluindo aves, tartarugas e mamíferos.

Os cientistas analisaram a relação entre os plásticos presentes no intestino e a probabilidade de morte em cada espécie, tendo em conta tanto o número total de pedaços de plástico ingeridos como o seu volume.

A investigação concluiu que um volume de plástico inferior a três cubos de açúcar se torna letal para aves como o papagaio-do-mar, enquanto o equivalente a pouco mais de duas bolas de ténis mata tartarugas marinhas e o correspondente a uma bola de futebol mata mamíferos marinhos como a toninha-comum (um pequeno cetáceo com cerca de 1,5 metros).

De acordo com o estudo, a borracha e os plásticos rígidos são especialmente mortais para as aves marinhas, enquanto os plásticos rígidos e flexíveis são letais para as tartarugas marinhas e os plásticos flexíveis e os equipamentos de pesca para os mamíferos marinhos.

Quase metade dos animais autopsiados figura na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

O estudo focou-se apenas no impacto da ingestão de plásticos de grande porte nestas espécies, não considerando o efeito dos microplásticos (com menos de 5 milímetros) ou outros impactos, como as toxinas que estes animais podem ingerir juntamente com os plásticos ou as consequências de ficarem emaranhados nos mesmos.