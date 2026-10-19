Doze migrantes morreram em dois naufrágios na Grécia

Doze migrantes morreram em dois naufrágios na Grécia

Pelo menos 12 migrantes, incluindo um bebé, morreram hoje em dois naufrágios ao largo das ilhas gregas de Lesbos e Samos, no Mar Egeu, informou a guarda-costeira da Grécia.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS

Além de um primeiro acidente, ocorrido na costa da ilha de Lesbos (nordeste do Mar Egeu) e que provocou a morte a seis pessoas, um segundo incidente ocorreu ao largo de Samos, no leste do Mar Egeu vitimando também seis pessoas.

"A embarcação dos migrantes afundou e seis pessoas foram resgatadas sem vida, enquanto 14 sobreviveram", indicou uma representante da guarda-costeira referindo-se ao naufrágio ao largo de Lesbos.

No segundo incidente, a embarcação dos migrantes adornou provocando a morte de seis pessoas: cinco homens e uma mulher, disse a mesma fonte.

A Guarda Costeira acrescentou que 14 pessoas sobreviveram aos dois naufrágios.

Os acidentes fatais envolvendo embarcações de migrantes que tentam chegar à Europa --- seja através das ilhas gregas do norte e do leste do Mar Egeu (situadas perto da costa ocidental da Turquia) ou de Creta (no sul) --- são frequentes.

Em setembro, uma pessoa morreu e outras 25 desapareceram no naufrágio de uma embarcação precária que transportava migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos, perto de Creta.

Tópicos
PUB
PUB