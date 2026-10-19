Doze migrantes morreram em dois naufrágios na Grécia

Além de um primeiro acidente, ocorrido na costa da ilha de Lesbos (nordeste do Mar Egeu) e que provocou a morte a seis pessoas, um segundo incidente ocorreu ao largo de Samos, no leste do Mar Egeu vitimando também seis pessoas.

"A embarcação dos migrantes afundou e seis pessoas foram resgatadas sem vida, enquanto 14 sobreviveram", indicou uma representante da guarda-costeira referindo-se ao naufrágio ao largo de Lesbos.

No segundo incidente, a embarcação dos migrantes adornou provocando a morte de seis pessoas: cinco homens e uma mulher, disse a mesma fonte.

A Guarda Costeira acrescentou que 14 pessoas sobreviveram aos dois naufrágios.

Os acidentes fatais envolvendo embarcações de migrantes que tentam chegar à Europa --- seja através das ilhas gregas do norte e do leste do Mar Egeu (situadas perto da costa ocidental da Turquia) ou de Creta (no sul) --- são frequentes.

Em setembro, uma pessoa morreu e outras 25 desapareceram no naufrágio de uma embarcação precária que transportava migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos, perto de Creta.