Doze mortos em acidente de autocarro em autoestrada na Hungria
Doze pessoas morreram e pelo menos dez ficaram gravemente feridas no acidente de um autocarro durante a madrugada deste domingo numa autoestrada da Hungria, informou o primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, nas redes sociais.
Segundo um comunicado da polícia húngara, o autocarro, de matrícula polaca, tombou este domingo pela 01h00 (menos uma hora em Portugal continental) na autoestrada M3, a cerca de 140 quilómetros este da capital, Budapeste.
As autoridades acreditam que o acidente aconteceu depois de o motorista ter adormecido.
O autocarro caiu numa valeta e capotou perto da localidade de Mezokeresztes, no leste da Hungria, informou a polícia, acrescentando que o veículo se dirigia para a cidade de Nyíregyháza.
A agência de notícias MTI avançou que havia 57 passageiros e dois motoristas no autocarro.
Imagens do local mostravam um autocarro vermelho gravemente danificado, deitado de lado numa valeta junto à autoestrada, com as janelas partidas e pertences e malas espalhados à sua volta.
"Um autocarro com matrícula polaca que circulava na autoestrada M3 em direção a Nyíregyháza... saiu da faixa reta da estrada, caiu numa valeta e capotou. Informações preliminares sugerem que o motorista provavelmente adormeceu", informou a polícia no seu site.
O presidente polaco, Karol Nawrocki, escreveu na rede social X que recebeu "com profunda tristeza" a "trágica notícia do acidente com o autocarro polaco na Hungria, no qual morreram tantos compatriotas".
Os feridos foram transportados para o hospital.
O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, afirmou por sua vez que "o serviço consular está em funcionamento".
"Estamos em contacto com as autoridades húngaras. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fornecerá informações verificadas", acrescentou.
c/ agências