Doze mortos em acidente de autocarro em autoestrada na Hungria

Segundo um comunicado da polícia húngara, o autocarro, de matrícula polaca, tombou este domingo pela 01h00 (menos uma hora em Portugal continental) na autoestrada M3, a cerca de 140 quilómetros este da capital, Budapeste.

As autoridades acreditam que o acidente aconteceu depois de o motorista ter adormecido.

O autocarro caiu numa valeta e capotou perto da localidade de Mezokeresztes, no leste da Hungria, informou a polícia, acrescentando que o veículo se dirigia para a cidade de Nyíregyháza.



A agência de notícias MTI avançou que havia 57 passageiros e dois motoristas no autocarro.

Imagens do local mostravam um autocarro vermelho gravemente danificado, deitado de lado numa valeta junto à autoestrada, com as janelas partidas e pertences e malas espalhados à sua volta.

"Um autocarro com matrícula polaca que circulava na autoestrada M3 em direção a Nyíregyháza...", informou a polícia no seuO presidente polaco, Karol Nawrocki, escreveu na rede social X que recebeu "com profunda tristeza" a "trágica notícia do acidente com o autocarro polaco na Hungria, no qual morreram tantos compatriotas".Os feridos foram transportados para o hospital.O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, afirmou por sua vez que "o serviço consular está em funcionamento".

"Estamos em contacto com as autoridades húngaras. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fornecerá informações verificadas", acrescentou.

c/ agências