Doze mortos em nova onda de ataques russos na Ucrânia

Na região da capital, três pessoas morreram e 10 ficaram feridas, incluindo duas crianças, após um novo ataque russo esta manhã, utilizando drones e mísseis, disse o governador de Kiev, Mykola Kalashnyk.





No sábado, 307 prisioneiros de guerra russos foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, anunciaram Kiev e Moscovo. A primeira parte desta grande troca, no formato de 1.000 por 1.000, envolveu 270 soldados e 120 civis de cada campo na sexta-feira.







C/agências

Através de mensagens no Telegram, os serviços de emergência ucranianos descreveram esta madrugada como, na região.Numa outra zona a sul do país, um homem foi encontrado morto após um ataque de drone. Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas na região de Khmelnytskyi (oeste). A mesma fonte referiu ainda que duas crianças de 8 e 12 anos, bem como um adolescente de 17 anos, morreram num bombardeamento russo na região de Jytomir (noroeste).Os ataques estenderam-se ainda a outras zonas da Ucrânia, nomeadamente Odessa, Kharkiv, e Mykolaiv.Só em Kiev foram detetados, este domingo, mais de uma dúzia de drones russos, tendo a maior parte dom país sido colocada em alerta aéreo após o disparo de mísseis cruzeiro., disse Kalashnyk, no Telegram.As defesas aéreas abateram cinco drones e 11 mísseis na região de Kryvyï, tendo também sido registados ataques nas regiões de Kherson (sul) e Ternopil (oeste). O vice-chefe da administração militar de Khmelnytskyi disse na plataforma de mensagens Telegram que a região do oeste da Ucrânia "foi alvo de ataques hostis por parte da Rússia" durante a madrugada.", anunciou Sergei Tyurin, dando também conta de cinco feridos, um dos quais com ferimentos graves.Volodymyr Zelensky reagiu, às primeiras horas da manhã, repetindo que tem de ser feita mais pressão sobre a Rússia.Numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, classificou-a como umaTambém na X, o secretário para os Negócios Estrangeiros do Reino Unido falou sobre "mais uma noite de terror para os civis ucranianos".A embaixadora da União Europeia em Kiev descreveu o ataque como horrível.Estes ataques e movimentações entre Kiev e Moscovo ocorreram no último dia de uma troca de prisioneiros, o único resultado tangível das primeiras negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, em meados de maio.